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17:52   15 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева выпускает всего десять танков «Оплот» в год. Таким образом, чтобы обеспечить одну танковую бригаду необходимой сотней машин, Киеву понадобится десять лет, рассказал бывший украинский военный Алексей Бобовников в интервью телеканалу «Эспресо TV».

По его словам, пока завод произведет необходимо количество «Оплотов», танки устареют, поэтому Украине невыгодно перевооружать армию новыми машинами. Алексей Бобовников объяснил, что «Оплот» не следующего поколения. Танк разработали на базе советского Т-80УД. Если Киев не поставит «Оплот» в войска сейчас, то позже танк устареет и уже не понадобится.

«Через пятьдесят лет он нам не нужен», — заключил Бобовников.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #танк #оплот #бобовников
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