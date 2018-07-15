Путин подарил супруге Макрона букет цветов
Французский лидер Эммануэль Макрон прилетел с женой Бриджит в РФ на финальный матч ЧМ-2018, который пройдет на стадионе «Лужники» в шесть вечера по московскому времени.
Президент РФ Владимир Путин встретил Макрона в Кремле и подарил супруге французского коллеги Бриджит букет цветов. Протокол подобных встреч не предусматривает присутствие жен, поэтому Бриджит оставила Путина и Макрона. Однако перед этим Владимир Владимирович несколько минут неофициально поговорил с Бриджит.
Встреча с Президентом Франции Эммануэлем Макроном https://t.co/23ugPXXHNR pic.twitter.com/xsMeanvbtV— Президент России (@KremlinRussia) 15 июля 2018 г.