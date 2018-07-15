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17:19   15 Июля 2018
Россия

Путин подарил супруге Макрона букет цветов

Путин подарил супруге Макрона букет цветов

Французский лидер Эммануэль Макрон прилетел с женой Бриджит в РФ на финальный матч ЧМ-2018, который пройдет на стадионе «Лужники» в шесть вечера по московскому времени.

Президент РФ Владимир Путин встретил Макрона в Кремле и подарил супруге французского коллеги Бриджит букет цветов. Протокол подобных встреч не предусматривает присутствие жен, поэтому Бриджит оставила Путина и Макрона. Однако перед этим Владимир Владимирович несколько минут неофициально поговорил с Бриджит.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #франция #рф #макрон
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