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17:33   15 Июля 2018
Весь мир

В Азербайджане задержали участников боев в Сирии

В Азербайджане задержали участников боев в Сирии

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержала нескольких человек, принимавших участие в боевых действиях в Сирии. Один из них участвовал в беспорядках в городе Гяндже на западе Азербайджана. 

Ранее там было совершено покушение на главу города, были убиты двое полицейских. Информацию сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах страны. Митингующие в Гяндже выступали в поддержку задержанных за покушение на главу города Эльмара Велиева. Генпрокуратурой уже возбуждено уголовное дело.

Ранее власти страна сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. В преступлении подозревается 35-летний гражданин России Юнис Сафаров. Он задержан сотрудниками полиции на месте происшествий. Органы правопорядка охарактеризовали случившиеся как спланированный теракт с целью насильственного захвата власти. Расследование взято под личный контроль президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Источник сообщает, что Юнис Сафаров, напавший на главу города Гянджи, ранее был направлен в Сирию неким Тохидом Ибрагимбейли, который сейчас проживает в Иране. Цель отправки Юниса Сафарова в Сирию  —  военная подготовка для участия в боевых действиях. Тохид Ибрагимбейли, выступающий с радикальными призывами против Азербайджана, еще в январе 2017 года призывал убить главу Гянджы на сайте радикальных шиитов. Установлено, что с 2013 по 2016 год Ибрагимбейли собирал в иранском городе Гум граждан Азербайджана с целью их дальнейшей переправки в Сирию для участия в боевых действиях. За это лица получали материальное вознаграждение.

 

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Автор: Олег Королев
#сирия #политика #азербайджан #весь мир
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