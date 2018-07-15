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16:49   15 Июля 2018
Россия

РФ обеспечивает четверть потребностей Франции в обогащенном уране

РФ обеспечивает четверть потребностей Франции в обогащенном уране

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» обеспечивает около 25 процентов потребностей Франции в обогащенном уране, говорится в в информационных материалах к предстоящей встрече российского лидера Путина с французским коллегой Макроном.

Владимир Владимирович примет Эммануэля Макрона в Кремле. Президент Франции прилетел в Москву на финальный матч чемпионата мира по футболу. Согалсно материалам, «Росатом» успешно поставляет уран для французских атомных электростанций. 

Ежегодный товарооборот в этой сфере составляет около трех миллиардов долларов ( более 187 миллиардов рублей). Москва и Париж придают приоритетное значение не только развитию кооперации, но и осуществлению российско-французских проектов в сфере атомной энергетики.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #франция #экономика #росатом
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