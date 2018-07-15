Москва и Франция восстанавливают механизмы сотрудничества, сообщил Путин

Россия и Франция постепенно восстанавливают привычные механизмы сотрудничества, что дает основание для дальнейшего позитивного развития контактов этих двух государств.

Соответствующее заявление в воскресенье сделал глава Российской Федерации Владимир Путин. Президент России лидер принял в Кремле французского коллегу Эммануэля Макрона, приехавшего накануне в Москву на матч финала Чемпионата мира по футболу, в котором участвуют сборная Франции и сборная Хорватии.