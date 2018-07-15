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 Путин подарил супруге Макрона букет цветов

Путин подарил супруге Макрона букет цветов

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 ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения

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Глава МОК заявил Путину, что ЧМ изменил многие оценки в отношении России

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16:51   15 Июля 2018
Россия

Москва и Франция восстанавливают механизмы сотрудничества, сообщил Путин

Москва и Франция восстанавливают механизмы сотрудничества, сообщил Путин

Россия и Франция постепенно восстанавливают привычные механизмы сотрудничества, что дает основание для дальнейшего позитивного развития контактов этих двух государств.

Соответствующее заявление в воскресенье сделал глава Российской Федерации Владимир Путин. Президент России лидер принял в Кремле французского коллегу Эммануэля Макрона, приехавшего накануне в Москву на матч финала Чемпионата мира по футболу, в котором участвуют сборная Франции и сборная Хорватии.

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Автор: Алла Ларионова
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