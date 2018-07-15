Россия передала Катару эстафету ЧМ

Церемония передачи Катару полномочий на проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году состоялась в Кремле в воскреснье.

В торжественном мероприятии участвовали президент РФ Владимир Путин, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и глава FIFA Джанни Инфантино. В ходе церемонии российский лидер передал катарскому гостю футбольный мяч, которым сыграют национальные команды Франции и Хорватии в финальном матче мундиаля в этот же день. Путин отметил, что Россия гордится проведением Кубка мира по футболу.

Чемпионат мира в России проходит с 14 июня. Финальная встреча в рамках ЧМ-2018 начнется на стадионе «Лужники» в Москве в 18:00 по московскому времени.