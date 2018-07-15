Мы в соц.сетях:
Ушел из жизни омбудсмен Хакасии Александр Чистотин

Ушел из жизни омбудсмен Хакасии Александр Чистотин

 Путин подарил супруге Макрона букет цветов

Путин подарил супруге Макрона букет цветов

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

 ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения

ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения
Глава МОК заявил Путину, что ЧМ изменил многие оценки в отношении России

Глава МОК заявил Путину, что ЧМ изменил многие оценки в отношении России

 США могут обратиться в Интерпол для выдачи 12 граждан РФ

США могут обратиться в Интерпол для выдачи 12 граждан РФ
Ушел из жизни омбудсмен Хакасии Александр Чистотин

Ушел из жизни омбудсмен Хакасии Александр Чистотин

 Путин подарил супруге Макрона букет цветов

Путин подарил супруге Макрона букет цветов

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

 ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения

ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения
Глава МОК заявил Путину, что ЧМ изменил многие оценки в отношении России

Глава МОК заявил Путину, что ЧМ изменил многие оценки в отношении России

 США могут обратиться в Интерпол для выдачи 12 граждан РФ

США могут обратиться в Интерпол для выдачи 12 граждан РФ
16:38   15 Июля 2018
Весь мир

Премьера Македонии обвинили в трате госбюджета на празднование приглашения в НАТО

Премьера Македонии обвинили в трате госбюджета на празднование приглашения в НАТО

Бывшая югославская республика Македония вечером в субботу праздновала приглашение в НАТО в 15 городах страны. Крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ заявила, что это является беспричинной тратой бюджетных средств.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее сообщил, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в НАТО. Это произойдет, если страна внесет необходимые изменения в конституцию и станет назваться Республика Северная Македония.

Премьер Македонии Зоран Заев призвал сограждан радоваться приглашению НАТО вступить Скопье в Североатлантический альянс. По его инициативе в 15 городах в субботу вечером прошли праздничные концерты, на которых глава и члены правительства поздравили граждан с этим событием. Расходы бюджета на празднование еще не обнародованы.

«Республика Македония выполнила все условия для вступления в НАТО еще в 2008 году. Зоран Заев тратит деньги граждан на однодневную вечеринку, для которой нет повода и причин. Это запомнится в истории государства как празднование переименования страны», — говорится в сообщении политического движения.

 

Ранее министр иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Греция требовала изменить название своей соседки, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Двадцатипятилетний спор о названии между странами мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#европа #нато #политика #македония #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...