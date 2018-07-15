Премьера Македонии обвинили в трате госбюджета на празднование приглашения в НАТО

Бывшая югославская республика Македония вечером в субботу праздновала приглашение в НАТО в 15 городах страны. Крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ заявила, что это является беспричинной тратой бюджетных средств.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее сообщил, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в НАТО. Это произойдет, если страна внесет необходимые изменения в конституцию и станет назваться Республика Северная Македония.

Премьер Македонии Зоран Заев призвал сограждан радоваться приглашению НАТО вступить Скопье в Североатлантический альянс. По его инициативе в 15 городах в субботу вечером прошли праздничные концерты, на которых глава и члены правительства поздравили граждан с этим событием. Расходы бюджета на празднование еще не обнародованы.

«Республика Македония выполнила все условия для вступления в НАТО еще в 2008 году. Зоран Заев тратит деньги граждан на однодневную вечеринку, для которой нет повода и причин. Это запомнится в истории государства как празднование переименования страны», — говорится в сообщении политического движения.

Ранее министр иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Греция требовала изменить название своей соседки, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Двадцатипятилетний спор о названии между странами мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз.