Трамп верит в позитивный эффект от встречи с Путиным

Ничего плохого из этого не выйдет, но, возможно, выйдет что-то хорошее, отметил американский лидер Дональд Трамп за день до встречи с российским коллегой Владимиром Путины в Хельсинки.

Президент США верит в полезность встреч с лидерами РФ, КНР и КНДР. Трамп отметил, что намерен «провести встречу продуктивно», но при этом у него «нет больших ожиданий» по поводу итогов диалога с Путиным.

Главы США и России обсудят текущий диалог Вашингтона и Москвы, а также перспективы развития американо-российский отношений. Трамп и Путин не оставят без внимания актуальные международные вопросы.