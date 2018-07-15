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16:23   15 Июля 2018
Весь мир

Трамп верит в позитивный эффект от встречи с Путиным

Трамп верит в позитивный эффект от встречи с Путиным

Ничего плохого из этого не выйдет, но, возможно, выйдет что-то хорошее, отметил американский лидер Дональд Трамп за день до встречи с российским коллегой Владимиром Путины в Хельсинки.

Президент США верит в полезность встреч с лидерами РФ, КНР и КНДР. Трамп отметил, что намерен «провести встречу продуктивно», но при этом у него «нет больших ожиданий» по поводу итогов диалога с Путиным.

Главы США и России обсудят текущий диалог Вашингтона и Москвы, а также перспективы развития американо-российский отношений. Трамп и Путин не оставят без внимания актуальные международные вопросы. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #путин #трамп
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