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15:37   15 Июля 2018
Весь мир

Авиакомпании из Кувейта, ОАЭ и Иордании не летают на юг Ирака

Авиакомпании из Кувейта, ОАЭ и Иордании не летают на юг Ирака

Kuwait Airways, FlyDubai и Royal Jordanian Airlines приостановили полеты в город Эн-Наджаф из-за массовых акций протеста, охвативших юг Ирака.

Кувейтский национальный перевозчик отменил рейсы в аэропорт Эн-Наджаф с субботы, 14 июля, до дальнейшего уведомления. Компания Kuwait Airways поблагодарила пассажиров за понимание и пообещала предоставить билеты на рейсы в другие даты или вернуть деньги.

 

Иорданская государственная авиакомпания Royal Jordanian Airlines отменила рейсы в Эн-Наджаф с воскресенья, 15 июля. Аналогично поступил эмиратский авиаперевозчик FlyDubai. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#ирак #flydubai #kuwait airways #royal jordanian airlines #эн-наджаф
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