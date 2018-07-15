Авиакомпании из Кувейта, ОАЭ и Иордании не летают на юг Ирака

Kuwait Airways, FlyDubai и Royal Jordanian Airlines приостановили полеты в город Эн-Наджаф из-за массовых акций протеста, охвативших юг Ирака.

Кувейтский национальный перевозчик отменил рейсы в аэропорт Эн-Наджаф с субботы, 14 июля, до дальнейшего уведомления. Компания Kuwait Airways поблагодарила пассажиров за понимание и пообещала предоставить билеты на рейсы в другие даты или вернуть деньги.

تعلن الخطوط الجوية الكويتية عن إلغاء رحلاتها المتوجهة الى مدينة النجف (KU521) وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 14/7/2018 وحتى إشعار آخر وذلك بسبب الظروف الأمنية الحالية في مطار النجف شاكرين للجميع تعاونهم وتفهمهم. وستقوم الخطوط الجوية الكويتية اما بتغيير الحجز لرحلات طيران — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) 13 июля 2018 г.

Иорданская государственная авиакомпания Royal Jordanian Airlines отменила рейсы в Эн-Наджаф с воскресенья, 15 июля. Аналогично поступил эмиратский авиаперевозчик FlyDubai.