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16:09   15 Июля 2018
Весь мир

Левые и ЛГБТ-активисты прошли по Хельсинки, выступая за мир

Левые и ЛГБТ-активисты прошли по Хельсинки, выступая за мир

Перед встречей глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Финляндии прошло мирное шествие, участие в котором приняли анархисты, глобалисты, ЛГБТ-активисты и прочие представители левых движений.

Как сообщил с места событий корреспондент ИА «Политика сегодня», в распоряжении демонстрантов оказались оцепленная Сенатская площадь, где они намерены пробыть до вечера воскресенья. Митингующие выкрикивают лозунги в поддержку демократии, однополых союзов, против национализма и депортации мигрантов. 

Левые и ЛГБТ-активисты прошли по Хельсинки, выступая за мир

На площади для митингующих играет музыка, в целом атмосфера в Хельсинки в преддверии саммита довольно праздничная. Большая часть пришедших на митинг перед встречей глав двух государств - местные жители.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #политика #митинг #трамп #хельсинки
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