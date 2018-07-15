Левые и ЛГБТ-активисты прошли по Хельсинки, выступая за мир

Перед встречей глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Финляндии прошло мирное шествие, участие в котором приняли анархисты, глобалисты, ЛГБТ-активисты и прочие представители левых движений.

Как сообщил с места событий корреспондент ИА «Политика сегодня», в распоряжении демонстрантов оказались оцепленная Сенатская площадь, где они намерены пробыть до вечера воскресенья. Митингующие выкрикивают лозунги в поддержку демократии, однополых союзов, против национализма и депортации мигрантов.

На площади для митингующих играет музыка, в целом атмосфера в Хельсинки в преддверии саммита довольно праздничная. Большая часть пришедших на митинг перед встречей глав двух государств - местные жители.