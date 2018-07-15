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15:13   15 Июля 2018
Россия

МЧС предупреждает о грозе и греде в Подмосковье

МЧС предупреждает о грозе и греде в Подмосковье

МЧС предупреждает, что в ряде районов Московской области ожидается ливень, гроза, град и ветер с порывами 12-17 метров в секунду до 22.00 по местному времени.

В ведомстве отмечают, что при сильном ветре, находящимся на улице людям, не стоит прятаться на автобусных остановках, близ рекламных щитов или под деревьями. Помимо этого, чтобы избежать поражения молнией, спасатели настоятельно рекомендуют не прятаться под высокими деревьями. Также во время грозы из соображений безопасности не стоит купаться в воде на улице, кататься на велосипеде и бегать.

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Автор: Алла Ларионова
#мчс #гроза #непогода #подмоковье
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