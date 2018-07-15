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15:22   15 Июля 2018
Россия

Инфантино: Мы влюбились в Россию во время ЧМ-2018

Инфантино: Мы влюбились в Россию во время ЧМ-2018

В московском Кремле прошла церемония символической передачи Катару полномочий на проведение следующего чемпионата мира по футболу. На ней присутствовал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Российский лидер Владимир Путин, также присутствовавший на мероприятии, передал футбольный мяч эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани. Этим мячом будут играть сборные Франции и Хорватии на финальном матче соревнований.

Инфатино поделился впечатлениями от ЧМ, прошедшего в России. Президент ФИФА отметил, что влюбился в Россию и надеется, что тоже самое с ним произойдет и в 2022 году в Катаре. Участники и болельщики оценили позитивную атмосферу соревнований, царившую в стране.

«Футбол — это эмоции, любовь. Мы все это передадим в Катар», — отметил Инфантино.

Завершающий мачт за титул чемпиона соревнований пройдет в воскресенье, 15 июля. В «Лужниках» встретятся сборные Хорватии и Франции.

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Автор: Павел Никифоров
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