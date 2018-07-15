Собянин открыл отреставрированные фонтаны центральной аллеи ВДНХ
Реставрировать Выставку достижений народного хозяйства начали три года назад. С 2017 года преступили к восстановлению 14 фонтанов и 37 исторических павильонов.
В воскресенье, 15 июля, мэр столицы Сергей Собянин приехал на ВДНХ и открыл 14 отреставрированных фонтанов центральной аллеи, которые не реконструировали с 1954 года. По его словам, отремонтировали фонтаны, фасады и павильоны бывших союзных республик.
«Территория ВДНХ сегодня благоустроена и комфортна», — отметил мэр.
Реставрируем расписанный узорами, самобытный павильон "Казахстан" на #ВДНХ. До 60-х годов его купол украшал позолоченный шпиль. Потом его демонтировали, а мы снова вернули. Посмотрите. pic.twitter.com/Nr6ATMYVSj— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 июня 2018 г.