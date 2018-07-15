Собянин открыл отреставрированные фонтаны центральной аллеи ВДНХ

Реставрировать Выставку достижений народного хозяйства начали три года назад. С 2017 года преступили к восстановлению 14 фонтанов и 37 исторических павильонов.

В воскресенье, 15 июля, мэр столицы Сергей Собянин приехал на ВДНХ и открыл 14 отреставрированных фонтанов центральной аллеи, которые не реконструировали с 1954 года. По его словам, отремонтировали фонтаны, фасады и павильоны бывших союзных республик.

«Территория ВДНХ сегодня благоустроена и комфортна», — отметил мэр.