Народная милиция самопровозглашенной Луганской республики сообщила о том, что у линии соприкосновения в Донбассе находятся группы иностранных наемников. Кроме того, там же активизировала силы разведка Украины.

Народная милиция самопровозглашенной Луганской республики сообщила о том, что у линии соприкосновения в Донбассе находятся группы иностранных наемников у линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, там же активизировала силы разведка Украины. Информацию сообщил журналистам представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Командующий операцией объединенных сил (ООС) Украины Сергей Наев ранее заявлял украинскому изданию «Обозреватель», что в районе боевых действий в Донбассе должны присутствовать только вооруженные силы Украины (ВСУ).

Марочко уточнил, что в районе Светлодарска расположился взвод иностранных боевиков, куда входят поляки, прибалты и хорваты. Народная милиция ЛНР располагает данными о том, что в населенном пункте Золотое-4 находится подразделение грузинских наемников. В Станице Луганской базируются наемники из признанной экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»*.

«На командный пункт 14-й бригады ВСУ в населенный пункт Врубовка прибыли представители волонтерской группы «Патриот» с намерениями выдвинуться на линию боевого соприкосновения для посещения передовых позиций», — сказал Марочко.

Он подчеркнул, что одно подразделение организации «Правый сектор»** постоянно подвергает обстрелу позиции ЛНР, чтобы спровоцировать ответный огонь. Под удар также попадают соседние позиции военных Украины. Это делается, чтобы затем обвинить в обстрелах ополченцев ЛНР.

Марочко отметил значительное усиление разведывательные действия Украины у линии соприкосновения. Он утверждает, что ополченцы отметили воздушную разведку со стороны ВСУ в районе населенного пункта Знаменка.

*«Меджлис крымско-татарского народа»* — запрещенная в России экстремистская организация.

**«Правый сектор» — запрещенная в России националистическая организация