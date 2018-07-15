Мы в соц.сетях:
Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

 Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными

Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными
ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

 Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины

Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины
Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

 Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим

Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим
Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

 Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными

Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными
ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

 Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины

Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины
Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

 Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим

Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим
14:31   15 Июля 2018
Россия

Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

Российская Федерация гордится тем, как провела Чемпионат мира по футбол в 2018 году.

Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи полномочий Катару на проведение матчей Кубка мира в 2022 году. Он отметил, что россияне получили огромное удовольствие от общения с болельщиками со всего мира. Российский лидер также выразил уверенность в том, что Дохе удастся провести международный турнир на таком же высоком уровне, как и Россия.

ЧМ в России проходит с 14 июня. В воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве состоится финал мундиаля, в котором сыграют национальные сборные Франции и Хорватии. Игра стартует в 18:00 по мск.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #футбол #чм-2018 #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...