Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

Российская Федерация гордится тем, как провела Чемпионат мира по футбол в 2018 году.

Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи полномочий Катару на проведение матчей Кубка мира в 2022 году. Он отметил, что россияне получили огромное удовольствие от общения с болельщиками со всего мира. Российский лидер также выразил уверенность в том, что Дохе удастся провести международный турнир на таком же высоком уровне, как и Россия.

ЧМ в России проходит с 14 июня. В воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве состоится финал мундиаля, в котором сыграют национальные сборные Франции и Хорватии. Игра стартует в 18:00 по мск.