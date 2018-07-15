Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан
Антироссийские санкции вредят двусторонним отношениям, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, темпы сотрудничества Москвы и Будапешта свидетельствуют, что санкции вредят РФ и Венгрии. Орбан подчеркнул, если бы не антироссийские санкции, тогда сотрудничество стран развивалось бы с опережением.
«Естественно эти меры наносят ущерб. Мы теряем возможности», — сказал премьер-министр Венгрии.
Орбан заверил Владимира Путина, что Будапешт выступает за нормализацию диалога России и Запада. Президент РФ поблагодарил Орбана за добрые слова об организации ЧМ-2018.
Встреча с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном https://t.co/NGRNj5nZF2 pic.twitter.com/saqyQvZeiO— Президент России (@KremlinRussia) July 15, 2018