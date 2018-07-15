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Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

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Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

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14:39   15 Июля 2018
Весь мир

Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

Антироссийские санкции вредят двусторонним отношениям, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, темпы сотрудничества Москвы и Будапешта свидетельствуют, что санкции вредят РФ и Венгрии. Орбан подчеркнул, если бы не антироссийские санкции, тогда сотрудничество стран развивалось бы с опережением.

«Естественно эти меры наносят ущерб. Мы теряем возможности», — сказал премьер-министр Венгрии.

Орбан заверил Владимира Путина, что Будапешт выступает за нормализацию диалога России и Запада. Президент РФ поблагодарил Орбана за добрые слова об организации ЧМ-2018.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #запад #венгрия #орбан
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