Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим

Военные Израиля атаковали в секторе Газа группу палестинцев, которые запускали через границу воздушные шары с горючим. Информацию передала армейская спецслужба.

Солдаты сообщают, что под авиаудар попали активисты господствующего в анклаве движения ХАМАС, которое накануне вечером заявило о прекращении боевых действий с Израилем после суточного столкновения — самого масштабного за последние четыре года.

Израильтяне интерпретируют запуск палестинцами воздушных шаров или змеев как террористическую кампанию, за которой стоит ХАМАС. Шары с горючим, перелетая через границу, выжигают гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок. Палестинцы трактуют подобные акции как разновидность стихийного, «народного» сопротивления.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг заявления Палестины о том, что перемирие, согласованное накануне, разрешает продолжение «террора воздушных змеев».

«Мы не готовы мириться ни с какими атаками против нас и будем действовать сообразно», — сказал Нетаньяху на заседании правительства.

Авиация Израиля накануне атаковала десятки объектов боевиков Газа, которые выпустили порядка 200 ракет и мин по прилегающим территориям еврейского государства. Военное столкновение длилось практически сутки и прекратилось после того, как палестинские группировки согласовали перемирие при посредничестве Египта.