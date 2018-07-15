Нетаньяху пригрозил ХАМАС новыми ударами в случае продолжения атак

Израильская авиация атаковала десятки объектов движения ХАМАС в сектора Газа в субботу, 14 июля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что бомбардировки продолжатся, если продолжатся агрессивные действия с территории анклава.

По его словам, армия обороны Израиля нанесла ХАМАС тяжелейший удар за последние четыре года. Нетаньяху надеется, что боевики поняли послание.

«Если нет, то поймут позже», — сказал премьер-министр.

Израиль не собирается мириться с ракетными обстрелами, запусками воздушных шаров с горючими веществами, которые перелетают через границу и сжигают все вокруг. В воскресенье, 15 июля, армия обороны атаковала боевиков ХАМАС, которые выпустили коктейли Молотова из северного сектора Газа на территорию Израиля.