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 Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим

Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим
14:01   15 Июля 2018
Весь мир

Нетаньяху пригрозил ХАМАС новыми ударами в случае продолжения атак

Нетаньяху пригрозил ХАМАС новыми ударами в случае продолжения атак

Израильская авиация атаковала десятки объектов движения ХАМАС в сектора Газа в субботу, 14 июля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что бомбардировки продолжатся, если продолжатся агрессивные действия с территории анклава.

По его словам, армия обороны Израиля нанесла ХАМАС тяжелейший удар за последние четыре года. Нетаньяху надеется, что боевики поняли послание.

«Если нет, то поймут позже»,  — сказал премьер-министр.

Израиль не собирается мириться с ракетными обстрелами, запусками воздушных шаров с горючими веществами, которые перелетают через границу и сжигают все вокруг. В воскресенье, 15 июля, армия обороны атаковала боевиков ХАМАС, которые выпустили коктейли Молотова из северного сектора Газа на территорию Израиля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#хамас #израиль #нетаньяху #сектор газа
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