Нетаньяху пригрозил ХАМАС новыми ударами в случае продолжения атак
Израильская авиация атаковала десятки объектов движения ХАМАС в сектора Газа в субботу, 14 июля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что бомбардировки продолжатся, если продолжатся агрессивные действия с территории анклава.
По его словам, армия обороны Израиля нанесла ХАМАС тяжелейший удар за последние четыре года. Нетаньяху надеется, что боевики поняли послание.
«Если нет, то поймут позже», — сказал премьер-министр.
Израиль не собирается мириться с ракетными обстрелами, запусками воздушных шаров с горючими веществами, которые перелетают через границу и сжигают все вокруг. В воскресенье, 15 июля, армия обороны атаковала боевиков ХАМАС, которые выпустили коктейли Молотова из северного сектора Газа на территорию Израиля.
כוחותינו תקפו באמצעות כלי טיס חוליית מחבלים של ארגון הטרור חמאס ששיגרו בלוני תבערה מצפון רצועת עזה לעבר שטח מדינת ישראל— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 15 июля 2018 г.