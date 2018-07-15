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13:54   15 Июля 2018
Россия

Габон нуждается в России — эксперт о встрече Ондимбу с Путиным

Габон нуждается в России — эксперт о встрече Ондимбу с Путиным

Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Габона Али Бонго Ондимбу прошла в Москве. Стороны обсудили сотрудничество в области экономики и безопасности. Лидер африканской страны ожидает, что Москва поможет урегулировать конфликт в ЦАР.

Профессор кафедры всеобщей истории РУДН Людмила Пономаренко в беседе с Nation News напомнила об истории Габона. Африканская страна всегда была сильно привязана к Франции и частично к США. Габон весьма перспективен в материальном плане и в человеческих ресурсах.

Незначительный контакт с этой страной наладили еще советские власти. Несколько габонцев учились в вузах СССР. В 1990-х Россия ушла из Африки, потеряв почти все влияние на континенте. Сегодня Москва восстанавливает связь с африканскими государства. На фоне этого Габон в сторону России смотрит совсем по-другому: правительство заинтересовано в совместных проектах в области экономики и образования.

Государство также ищет помощи и в военном секторе из-за нестабильной обстановки в регионе. Эксперт считает, что главнее всего — доверительное отношение к России со стороны Африки. В этом она видит заслугу Москвы в помощи в урегулировании конфликта в Сирии.

Специалисты из Габона заинтересованы в поездках в РФ. Пономаренко считает, что в этой африканской стране много перспектив: есть редкие породы деревьев и нефть. Российские эксперты сообщают, что в Габоне заметно присутствие Китая, но хотят и присутствия России.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #африка #весь мир #габон
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