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ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

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13:59   15 Июля 2018
Новороссия

ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

Рукводитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил о  том, что экстремистская организация  «Правый сектор»* активизировалась в Донбассе.

Он сообщил, что автомобиль украинских силовиков накануне подорвался на фугасе, который заложили боевики из «Правого сектора»*. В результате происшествия скончалось трое, шесть человек пострадали.

ДНР считает, что причиной столкновений является желание украинских властей разоружить нацбатальоны. Также Безсонов подчеркнул, что  «хлебное перемирие», объявленное с 1 июля, используется силовиками для концентрации сил у линии соприкосновения. Разведка ДНР обладает информацией о том, что командование Украины решило ввести в Донбасс подразделения недавно сформированной четвертой отдельной танковой бригады.*«Правый сектор» — запрещенная в России националистическая организация.

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Автор: Олег Королев
#украина #происшествия #днр #новороссия
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