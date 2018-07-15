ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

Рукводитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил о том, что экстремистская организация «Правый сектор»* активизировалась в Донбассе.

Он сообщил, что автомобиль украинских силовиков накануне подорвался на фугасе, который заложили боевики из «Правого сектора»*. В результате происшествия скончалось трое, шесть человек пострадали.

ДНР считает, что причиной столкновений является желание украинских властей разоружить нацбатальоны. Также Безсонов подчеркнул, что «хлебное перемирие», объявленное с 1 июля, используется силовиками для концентрации сил у линии соприкосновения. Разведка ДНР обладает информацией о том, что командование Украины решило ввести в Донбасс подразделения недавно сформированной четвертой отдельной танковой бригады.*«Правый сектор» — запрещенная в России националистическая организация.