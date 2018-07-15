Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал обвинения со стороны Вашингтона в адрес России о вмешательстве в выборы президента 2016 года голословными, а также рассказал о причине их возникновения.

Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило 12 сотрудников российского ГРУ во вмешательстве в американские выборы. Как отмечает американская сторона, российские разведчики якобы проводили кибератаки на серверы Демократической партии США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что главы двух государств Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить данный вопрос на двустороннем кастинге в Хельсинки 16 июля.