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13:20   15 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины

Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины

По мнению главы государства, автокефалия является столпом национальной безопасности, нации и мировой политики. Порошенко заявил об этом, находясь в Тернопольской области.

Политик считает, что ситуация с получением томоса Украинской православной церковью сложна. Чтобы получить соответствующий указ, нужно «молиться и бороться», считает президент Украины. Он также убежден, что церковь должна быть независимой, тем более, что это предусмотрено конституцией.

«Я настаиваю на независимости церкви на Украине», — подчеркнул Порошенко.

Политик добавил, что написал письмо папе римскому Франциску. Ответ от госсекретаря Ватикана пришел недавно. Франциск отметил «полное соблюдение» свободы религии на Украине текущей властью.

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Автор: Павел Никифоров
#порошенко #украина #политика #весь мир #автокефалия
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