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13:30   15 Июля 2018
Весь мир

Лондон покинет единый рынок и таможенный союз ЕС — Мэй

Лондон покинет единый рынок и таможенный союз ЕС — Мэй

Настало время быть практичными и прагматичными — поддержать план выхода Великобритании из Европейского союза, заявила премьер-министр Тереза Мэй.

По ее словам, Лондон покинет европейский единый рынок, таможенный союз и общую сельскохозяйственную политику. Великобритания создаст независимую торговую политику и новую зону свободной торговли с Европейским союзом.

«Пункты не подлежат обсуждению»,  — заключила британский премьер-министр.

Мэй подчеркнула, что Лондон не потерпим жестких границ между Северной Ирландией, Ирландией и Великобританией. 

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Автор: Анатолий Кубарев
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