Лондон покинет единый рынок и таможенный союз ЕС — Мэй

Настало время быть практичными и прагматичными — поддержать план выхода Великобритании из Европейского союза, заявила премьер-министр Тереза Мэй.

По ее словам, Лондон покинет европейский единый рынок, таможенный союз и общую сельскохозяйственную политику. Великобритания создаст независимую торговую политику и новую зону свободной торговли с Европейским союзом.

Мэй подчеркнула, что Лондон не потерпим жестких границ между Северной Ирландией, Ирландией и Великобританией.

