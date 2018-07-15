Лондон покинет единый рынок и таможенный союз ЕС — Мэй

Настало время быть практичными и прагматичными — поддержать план выхода Великобритании из Европейского союза, заявила премьер-министр Тереза Мэй.

По ее словам, Лондон покинет европейский единый рынок, таможенный союз и общую сельскохозяйственную политику. Великобритания создаст независимую торговую политику и новую зону свободной торговли с Европейским союзом.

«Пункты не подлежат обсуждению», — заключила британский премьер-министр.

Мэй подчеркнула, что Лондон не потерпим жестких границ между Северной Ирландией, Ирландией и Великобританией.