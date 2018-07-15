Нетаньяху и Трамп провели переговоры

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху доложил о переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Нетаньяху обсудил с главой Америки вопросы, касающиеся Сирии и Ирана в преддверии российско-американского саммита.

На этой неделе аналогичные вопросы составляли повестку переговоров Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным, который встретится с Трампом в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. На заседании своего правительства премьер-министр Израиля сообщил, что обсудил с ним проблемы безопасности и политики в ключе развития ситуации в регионе, в первую очередь в Сирии и Иране.

Нетаньяху добавил, что обсуждал данные вопросы в среду с президентом Путиным, и что они, безусловно, поднимутся на саммите в Хельсинки. Израиль стремится достичь от мирового сообщества ужесточения подходов к Ирану, в том числе пересмотра ядерной сделки и его унистранения военного присутствия в находящейся рядом Сирии.