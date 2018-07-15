Протестующие атаковали администрацию провинции Басра в Ираке

Десятки демонстрантов в воскресенье утром напали на здание администрации провинции Басра на юге Ирака.

Об этом сообщает телеканал «Скай-Ньюз Арабия».

Вопреки комендантскому часу, протесты в данной провинции Ирака продолжились в воскресенье и набрали новую силу. Ради безопасности сотрудников прекратили работу некоторые банки в стране. Кроме того, некоторые сотрудники местных нефтяных компаний отправились по домам в сопровождении сотрудников полиции. Стражи порядка усиляют охрану нефтяных и газовых объектов в ряде регионов.