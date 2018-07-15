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12:52   15 Июля 2018
Весь мир

Протестующие атаковали администрацию провинции Басра в Ираке

Протестующие атаковали администрацию провинции Басра в Ираке

Десятки демонстрантов в воскресенье утром напали на здание администрации провинции Басра на юге Ирака.

Об этом сообщает телеканал «Скай-Ньюз Арабия». 

Вопреки комендантскому часу, протесты в данной провинции Ирака продолжились в воскресенье и набрали новую силу. Ради безопасности сотрудников прекратили работу некоторые банки в стране. Кроме того, некоторые сотрудники местных нефтяных компаний отправились по домам в сопровождении сотрудников полиции. Стражи порядка усиляют охрану нефтяных и газовых объектов в ряде регионов.

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Автор: Алла Ларионова
#ирак #политика #протест #весь мир
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