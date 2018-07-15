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12:41   15 Июля 2018
Весь мир

Макрон уедет из России сразу после финального матча ЧМ-2018

Макрон уедет из России сразу после финального матча ЧМ-2018

Вместе с ним страну покинет супруга Бриджит, сообщил ТАСС со ссылкой на французское посольство в Москве.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит финальный матч чемпионата мира по футболу. Сопровождать главу государства будет министр спорта Лора Флессель, экс-игрок футбольной сборной Франции Жан-Пьер Папен. Также в делегации состоят травмированные футболисты Димитри Пайет и Лоран Косельни.

Макрон прилетит в Москву незадолго до матча. Точного времени прибытия нет. Глава Франции встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Политики планируют обсудить саммит НАТО, прошедший в Брюсселе 11–12 июля, а также предстоящую встречу главы РФ с президентом США Дональдом Трампом.

Финальный матч ЧМ-2018 пройдет 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00.

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Автор: Павел Никифоров
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