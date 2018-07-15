Два палестинца подорвались в секторе Газа

Погибли 35-летний отец с 13-летним сыном, передает министерство внутренних дел сектора Газа. По информации ведомства, палестинцы нашли бомбу, которая осталась со времен войны 2014 года.

Представитель министерства здравоохранения Газы уточнил, что мужчина попытался разобрать бомбу, передает РИА Новости. Также Минздрав сектора Газа сообщил, что палестинцы столкнулись с израильской армией в городе Рамаллах. Пострадали девять человек.

В субботу, 14 июля, Израиль атаковал Палестинскую библиотеку в Газе, из которой, по версии израильской армии обороны, сделали учебный центр ХАМАС.