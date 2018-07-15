Новые блоки АЭС «Пакш» построят к концу 2018 года

Строительство двух новых энергоблоков АЭС «Пакш» в Венгрии состоится в конце 2018 года, но не позднее 27 октября 2019 года.

Информация известна из материалов к предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Госкорпорация «Росатом» осуществит необходимые работы по дальнейшему усилению мощности АЭС «Пакш», в том числе проектирование, сооружение и ввод в эксплуатацию двух новых энергоблоков. Это произойдет в соответствии с межправительственным соглашением. Будапешт согласовал проект в Еврокомиссии 6 марта 2017 год.

В материалах подчеркивается, что энергетика — одна из основных областей торгово-экономического сотрудничества стран. ОАО «ТВЭЛ» уже проводило работы по восстановлению второго энергоблока АЭС «Пакш», поврежденного из-за аварии. Также вместе с ЗАО «Атомстройэкспорт» предприятие выполнило программу увеличения срока эксплуатации и увеличения мощности четырех энергоблоков станции (всего — с 1760 до 2000 Мвт).