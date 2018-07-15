Прекрасные хозяева: президент Хорватии поблагодарила Россию перед финалом ЧМ

Обращение хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович сделала на русском языке. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

Грабар-Китарович приветствовала российских болельщиков. Политик поблагодарила Россию за сердечный прием и отметила, что РФ оказалась прекрасной хозяйкой чемпионата мира по футболу.

«Болейте за Хорватию!» — призвала президент.

Ранее помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков отметил, что Владимир Путин встретился с Грабар-Китарович и французским коллегой Эммануэлем Макроном. Обе страны вышли в финал чемпионата.

Президент Хорватии посетит финальный матч соревнований. Игра состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.