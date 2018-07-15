Азербайджан предотвратил вылазку диверсионной группы ВС Армении

В воскресенье, 15 июля, Минобороны Азербайджана сообщило о устранении вылазки диверсионно-разведывательной группы ВС Армении на границе и взятии в плен военнослужащего армянской армии.

Пресс служба военного ведомства доложила, что сегодня утром диверсионная ВС Армении пыталась совершить вылазку на границе, в направлении Газахского района. Вылазку удалось предотвратить. Противник отступил, неся потери. В плен взяли члена диверсионно-разведывательной группы, армянского военнослужащего. МО Азербайджана сообщает, что плененный военнослужащий — Карен Казарян 1984 года рождения. Также ведомство уточнило, что ВС Азербайджана не понесли потери.