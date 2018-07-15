Мы в соц.сетях:
Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

 Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными

Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными
ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

 Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины

Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины
Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

 Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим

Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим
Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

 Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными

Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными
ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

 Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины

Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины
Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

 Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим

Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим
12:08   15 Июля 2018
Весь мир

Азербайджан предотвратил вылазку диверсионной группы ВС Армении

Азербайджан предотвратил вылазку диверсионной группы ВС Армении

В воскресенье, 15 июля, Минобороны Азербайджана сообщило о устранении вылазки диверсионно-разведывательной группы ВС Армении на границе и взятии в плен военнослужащего армянской армии.

Пресс служба военного ведомства доложила, что сегодня утром диверсионная ВС Армении пыталась совершить вылазку на границе, в направлении Газахского района. Вылазку удалось предотвратить. Противник отступил, неся потери. В плен взяли члена диверсионно-разведывательной группы, армянского военнослужащего. МО Азербайджана сообщает, что плененный военнослужащий — Карен Казарян 1984 года рождения. Также ведомство уточнило, что ВС Азербайджана не понесли потери.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#политика #азербайджан #армения #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...