Грузовое судно затонуло у побережья Шанхая

Десять членов экипажа «Шуньцян-2» пропали без вести. Спасатели достали трех человек. По информации управления по морским делам Шанхая, грузовое судно затонуло в ночь с субботы на воскресенье у побережья города.

Шанхайский центр по проведению поисково-спасательных операций на море передает, что грузовое судно «Шуньцян-2» подало сигнал бедствия и затонуло вблизи порта Усункоу в устье реки Хуанпу. Предварительно, «Шуньцян-2» столкнулось с другим судном.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причину случившегося. Судно «Шуньцян-2» перевозило три тысячи тонн рулонной стали из Нанкин в приморскую провинцию Гуандун. Десять патрульных судов ищут пропавших моряков.

Ten people are missing after two cargo vessels collided with each other off China's east coast, near Shanghai around Sunday midnight, according to Shanghai Maritime Search and Rescue Center. https://t.co/P11WA2pl5S pic.twitter.com/BORXZlvigt