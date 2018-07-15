Грузовое судно затонуло у побережья Шанхая

Десять членов экипажа «Шуньцян-2» пропали без вести. Спасатели достали трех человек. По информации управления по морским делам Шанхая, грузовое судно затонуло в ночь с субботы на воскресенье у побережья города.

Шанхайский центр по проведению поисково-спасательных операций на море передает, что грузовое судно «Шуньцян-2» подало сигнал бедствия и затонуло вблизи порта Усункоу в устье реки Хуанпу. Предварительно, «Шуньцян-2» столкнулось с другим судном.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причину случившегося. Судно «Шуньцян-2» перевозило три тысячи тонн рулонной стали из Нанкин в приморскую провинцию Гуандун. Десять патрульных судов ищут пропавших моряков.