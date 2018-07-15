Мы в соц.сетях:
Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

 Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными

Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными
ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

 Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины

Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины
Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

 Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим

Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим
Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

 Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными

Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными
ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

 Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины

Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины
Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

 Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим

Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим
12:10   15 Июля 2018
Весь мир

Грузовое судно затонуло у побережья Шанхая

Грузовое судно затонуло у побережья Шанхая

Десять членов экипажа «Шуньцян-2» пропали без вести. Спасатели достали трех человек. По информации управления по морским делам Шанхая, грузовое судно затонуло в ночь с субботы на воскресенье у побережья города.

Шанхайский центр по проведению поисково-спасательных операций на море передает, что грузовое судно «Шуньцян-2» подало сигнал бедствия и затонуло вблизи порта Усункоу в устье реки Хуанпу. Предварительно, «Шуньцян-2» столкнулось с другим судном.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причину случившегося. Судно «Шуньцян-2» перевозило три тысячи тонн рулонной стали из Нанкин в приморскую провинцию Гуандун. Десять патрульных судов ищут пропавших моряков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#шанхай #общество #весь мир #грузовое судно #шуньцян-2
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...