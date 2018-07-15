Путин поздравил художника Андрияку с 60-ти летием
Сергей Николаевич посвятил жизнь искусству, прошел хорошую профессиональную школу и в полной мере реализовал многогранный потенциал, отметил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, ректору Академии акварели и изящных искусств Сергею Андрияке исполнилось 60 лет. Работы художника, которые Андрияка написал за годы неустанного творческого поиска, всегда интересны, самобытны и неординарны.
«Примите поздравления с юбилейным Днем рождения», — сказал Путин.
Президент РФ отметил плодотворную просветительскую, преподавательскую и наставническую деятельность Сергея Андрияка. Путин пожелал художнику здоровья, вдохновения и успехов.
Худ Сергей Андрияка. Книги. Акварель. pic.twitter.com/poyNK9ScQR— Надежда Бобровничая (@NadeshdaBobrov) 14 мая 2018 г.