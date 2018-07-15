Путин поздравил художника Андрияку с 60-ти летием

Сергей Николаевич посвятил жизнь искусству, прошел хорошую профессиональную школу и в полной мере реализовал многогранный потенциал, отметил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, ректору Академии акварели и изящных искусств Сергею Андрияке исполнилось 60 лет. Работы художника, которые Андрияка написал за годы неустанного творческого поиска, всегда интересны, самобытны и неординарны.

«Примите поздравления с юбилейным Днем рождения», — сказал Путин.

Президент РФ отметил плодотворную просветительскую, преподавательскую и наставническую деятельность Сергея Андрияка. Путин пожелал художнику здоровья, вдохновения и успехов.