Трамп реалист: Пушков прокомментировал слова Туска о позиции главы США по Украине
Ранее глава Евросовета Дональд Туск побеседовал с президентом США Дональдом Трампом.
Выяснилось, что американский лидер уже не испытывает сильного энтузиазма по Киеву. Также Трампу интересны мотивы России по Украине.
Член Совфеда РФ Алексей Пушков, комментируя слова политика, подчеркнул, что от Москвы на мировой арене зависит многое. От Киева же зависит только кризис внутри страны.
«Трамп реалист», — отметил сенатор.
Трампа больше интересует отношение России к Украине, чем сама Украина, к ней он не испытывает энтузиазма, заявил Д.Туск. Это означает, что Трамп - реалист. От России зависит многое в мире, а роль Киева исчерпывается украинским кризисом. И Украина не даёт оснований для энтузиазма.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 15, 2018