Ранее глава Евросовета Дональд Туск побеседовал с президентом США Дональдом Трампом.

Выяснилось, что американский лидер уже не испытывает сильного энтузиазма по Киеву. Также Трампу интересны мотивы России по Украине.

Член Совфеда РФ Алексей Пушков, комментируя слова политика, подчеркнул, что от Москвы на мировой арене зависит многое. От Киева же зависит только кризис внутри страны.

«Трамп реалист», — отметил сенатор.