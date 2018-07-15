Медведев поздравил россиян с Днем металлурга
Металлурги связали жизнь со сложной и почетной профессией, ведь нелегкий труд — образец надежности, силы духа и преданности делу, отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, как бы тяжело ни закалялась сталь, для многих россиян металлургия — дело жизни и подлинное призвание. Металлургия требует не только высокой выдержки и самоотдачи, но и жесткой дисциплины.
«Примите мои сердечные поздравления с Днем металлурга», — добавил Медведев.
Металлургическая промышленность развивает страну, помогает РФ занимать достойное место среди ведущих государств. Задача правительства — привлекать инвестиции в отрасль и создавать рабочие места, чтобы российская металлургия оставалась конкурентоспособной и широко востребованной.
День металлурга. Поздравляем представителей этой сложной и важнейшей профессии! pic.twitter.com/Y7uYYUpdSu— Команданте ЧЕ (@coman42) 15 июля 2018 г.