Акт вандализма совершил активист «Трезвого движения» Анатолий Обросков, решивший стать борцом за права ЛГБТ-сообщества.

В июле прошлого года активист, в соцсетях известный под ником Гай Фокс, испортил портрет Арсена Павлова, боровшегося на стороне ополчения в Донбассе.

На портрете тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова Обросков написал следующую фразу: «Почему мундиаль в гомофобной стране?».

В прошлый раз Черчесову на портрете «отрезали» палец.