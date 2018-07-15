Мы в соц.сетях:
Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

 Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными

Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными
ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

 Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины

Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины
Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

 Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим

Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим
Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

Россия горда тем, как провела ЧМ, заявил Путин

 Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными

Косачев считает обвинения главы МВБ США в адрес РФ голословными
ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

ДНР рассказала о стычках между силовиками и боевиками «Правого сектора»*

 Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины

Порошенко: Автокефалия является одним из столпов Украины
Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

Венгрия выступает за нормализацию отношений между РФ и Западом — Орбан

 Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим

Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших через границу шары с горючим
11:08   15 Июля 2018
Россия

Рисунок с Черчесовым в Петербурге снова испортили

Рисунок с Черчесовым в Петербурге снова испортили

Акт вандализма совершил активист «Трезвого движения» Анатолий Обросков, решивший стать борцом за права ЛГБТ-сообщества.

В июле прошлого года активист, в соцсетях известный под ником Гай Фокс, испортил портрет Арсена Павлова, боровшегося на стороне ополчения в Донбассе.

На портрете тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова Обросков написал следующую фразу: «Почему мундиаль в гомофобной стране?».

Рисунок с Черчесовым в Петербурге снова испортили

Рисунок с Черчесовым в Петербурге снова испортили

В прошлый раз Черчесову на портрете «отрезали» палец.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #черчесов #вандализм
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...