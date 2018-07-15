В Хельсинки заработал медиацентр саммита Трамп-Путин

Для журналистов, приехавших освещать саммит США и России, медиацентр начал функционировать в это воскресенье. Информацию передает корреспондент РИА Новости.

Медиацентр начал работу в конгресс-центре «Финляндия-Тало» в столице страны. В нем созданы специальные места для журналистов, столовая, где уже сейчас можно съесть на завтрак бутерброды и выпить кофе. В центре оборудован большой экран, через который в воскресенье будет транслироваться финальный матч ЧМ по футболу, а в понедельник — брифинги с переговоров. Переговоры пройдут в президентском дворце на берегу Балтики, находящимся в трех километрах от медиацентра.

Организаторами ранее сообщалось, что на саммит аккредитованы около 1500 журналистов из 61 страны, из них 200 из России. В данный момент они получают пресс-карты. Президенты РФ и США встретятся в Хельсинки 16 июля. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят возможности развития двусторонних отношений, а также важные вопросы международной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля.