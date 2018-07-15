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11:16   15 Июля 2018
Весь мир

Вашингтон и Пхеньян начали переговоры по репатриации останков военных США

Вашингтон и Пхеньян начали переговоры по репатриации останков военных США

Об этом сообщило агенство «Ренхап».

Переговоры стороны ведут в деревне Пханмуджом. Населенный пункт граничит с Северной и Южной Кореями. В делегации США присутствует генерал, представляющий силы Вашингтона в Сеуле.

Вопрос о репатриации останков должен был обсуждаться на этой неделе ранее. КНДР настояла, чтобы переговоры прошли не просто с представителями США, а на уровне генералов.

Впервые эта проблема поднималась в ходе встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и его американского коллеги Дональда Трампа. Переговоры прошли в Сингапуре 12 июня.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #кндр #политика #весь мир #репатриация останков
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