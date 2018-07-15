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Суда ТОФ подготавливают ко Дню ВМФ во Владивостоке
Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе — ДНР

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе — ДНР

 ЛНР трижды за сутки обстреляли украинские силовики

ЛНР трижды за сутки обстреляли украинские силовики
Минобороны сообщило о пяти нарушениях режима прекращения огня в Сирии

Минобороны сообщило о пяти нарушениях режима прекращения огня в Сирии

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Куба признает частную собственность

10:40   15 Июля 2018
Весь мир

Минобороны сообщило о пяти нарушениях режима прекращения огня в Сирии

Минобороны сообщило о пяти нарушениях режима прекращения огня в Сирии

Турецкая сторона не зафиксировала ни одного случая, пишет российское оборонное ведомство.

Обстановка в зонах перемирия остается стабильной. Два случая стрельбы Минобороны отметило в провинции Латакия и еще три — в Алеппо.

Центр по примирению сторон за минувшие сутки провел одну гуманитарную операцию. Акция прошла в населенном пункте Бусра-Аль-Шан, провинция Даръа. Местные жители получили более 1000 продовольственных пакетов, общий вес которых — 4,3 тонны. Медицинскую помощь врачи оказали 10 сирийцам.

Минобороны отметило, что за прошедшие 24 часа не подписано ни одного соглашения о присоединении к режиму деэскалации. Пока что к перемирию присоединились 2518 населенных пунктов.

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Автор: Павел Никифоров
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