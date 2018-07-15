Суда ТОФ подготавливают ко Дню ВМФ во Владивостоке

В Амурском заливе устанавливают рейдовое оборудование, чтобы провести во Владивостоке парад кораблей Тихоокеанского флота ко Дню ВМФ РФ, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

По его словам, в акватории залива работают два судна обеспечения флота. Основную задачу возложили на экипаж российского килекторного судна КИЛ-498, которое доставит комплекты рейдового оборудования с береговой базы хранения и установит их в точки, заранее осмотренные водолазами Тихоокеанского флота.

Вспомогательный флот выставил железобетонные массивы с металлическими бочками, чтобы пришвартовать боевые корабли в составе парадного строя. Подготовили 28 комплектов рейдового оборудования.