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Суда ТОФ подготавливают ко Дню ВМФ во Владивостоке
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10:47   15 Июля 2018
Россия

Суда ТОФ подготавливают ко Дню ВМФ во Владивостоке

Суда ТОФ подготавливают ко Дню ВМФ во Владивостоке

В Амурском заливе устанавливают рейдовое оборудование, чтобы провести во Владивостоке парад кораблей Тихоокеанского флота ко Дню ВМФ РФ, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

По его словам, в акватории залива работают два судна обеспечения флота. Основную задачу возложили на экипаж российского килекторного судна КИЛ-498, которое доставит комплекты рейдового оборудования с береговой базы хранения и установит их в точки, заранее осмотренные водолазами Тихоокеанского флота.

Вспомогательный флот выставил железобетонные массивы с металлическими бочками, чтобы пришвартовать боевые корабли в составе парадного строя. Подготовили 28 комплектов рейдового оборудования.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #владивосток #вмф #общество #тоф
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