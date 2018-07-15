Эсминец «Беспокойный», переделанный в музей, откроется 21 июля

Эскадренный миноносец, ставший музейным экспонатом Балтийского флота «Беспокойный» станет доступным для посетителей 21 июля.

Это случится в преддверии парада ко Дню Военно-морского флота России (ВМФ), передает информацию начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов. Он сообщил, что в преддверии основного военно-морского парада командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, ветераны Военно-морского флота, и фронтовики в ходе торжественной церемонии откроют музей на борту эскадренного миноносца «Беспокойный» в Кронштадте. Открытие состоится 21 июля.

Мугинов рассказал, что на верхней корабельной палубе гости познакомятся с образцами минно-торпедного вооружения, а также с разнообразными боеприпасами для скорострельных корабельных пушек. Посетители смогут осмотреть устройство боевых кораблей, узнать больше о повседневном быте военных моряков и особенностях их службы. Для музеефикации и размещения на плаву без постоянно обслуживания на эсминце отремонтировали подводную часть корабля, демонтировали гребные валы, а также герметизировали корпус.

Эсминец «Беспокойный» проекта 656 создан на заводе имени Жданова в Санкт-Петербурге. Он вошел в состав флота в 1992 году.