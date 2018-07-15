Путин: Болельщикам ЧМ-2018 обеспечат удобный визовый режим
Глава государства заявил об этом во время гала-концерта в Большом театре в Москве.
По завершении чемпионата мира по футболу болельщики могут продолжить знакомство со страной. Для этого им обеспечат удобный визовый режим. Путин отметил, что некоторые иностранцы уже изъявляли желание вернуться в Россию.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ранее заявил, что РФ является настоящей футбольной страной. Глава ведомства поблагодарил организаторов за проделанный труд.
Финальный матч ЧМ-2018 пройдет в воскресенье, 15 июля. На поле встретятся сборные Франции и Хорватии.
Владимир Путин на гала-концерте в Большом театре: Чемпионат мира заканчивется, но мы продумаем для туристов максимально комфортный визовый режим, чтобы они могли снова приехать в Россию pic.twitter.com/9megcHLa8j— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 14, 2018