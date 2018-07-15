Путин: Болельщикам ЧМ-2018 обеспечат удобный визовый режим

Глава государства заявил об этом во время гала-концерта в Большом театре в Москве.

По завершении чемпионата мира по футболу болельщики могут продолжить знакомство со страной. Для этого им обеспечат удобный визовый режим. Путин отметил, что некоторые иностранцы уже изъявляли желание вернуться в Россию.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ранее заявил, что РФ является настоящей футбольной страной. Глава ведомства поблагодарил организаторов за проделанный труд.

Финальный матч ЧМ-2018 пройдет в воскресенье, 15 июля. На поле встретятся сборные Франции и Хорватии.