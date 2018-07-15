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Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе — ДНР

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе — ДНР

 ЛНР трижды за сутки обстреляли украинские силовики

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10:20   15 Июля 2018
Россия

Путин: Болельщикам ЧМ-2018 обеспечат удобный визовый режим

Путин: Болельщикам ЧМ-2018 обеспечат удобный визовый режим

Глава государства заявил об этом во время гала-концерта в Большом театре в Москве.

По завершении чемпионата мира по футболу болельщики могут продолжить знакомство со страной. Для этого им обеспечат удобный визовый режим. Путин отметил, что некоторые иностранцы уже изъявляли желание вернуться в Россию.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ранее заявил, что РФ является настоящей футбольной страной. Глава ведомства поблагодарил организаторов за проделанный труд.

Финальный матч ЧМ-2018 пройдет в воскресенье, 15 июля. На поле встретятся сборные Франции и Хорватии.

 

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Автор: Павел Никифоров
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