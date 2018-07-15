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Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе — ДНР

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе — ДНР

 ЛНР трижды за сутки обстреляли украинские силовики

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10:20   15 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе — ДНР

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе — ДНР

ВСУ обстреляли территории республики из гранатометов и стрелкового оружия, сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня.

По его словам, украинские силовики два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. В субботу, 14 июля, представитель ДНР в СЦКК сообщал о четырех нарушениях со стороны ВСУ, хотя согласовали полностью прекратить огонь с воскресенья, 1 июля.

«Количество нарушений со стороны ВСУ составило  — два раза», — отметили в ДНР.

Представитель республики в СЦКК уточнил, что при обстреле украинские силовики применили 38 боеприпасов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#всу #днр #общество #сцкк
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