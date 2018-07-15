Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе — ДНР

ВСУ обстреляли территории республики из гранатометов и стрелкового оружия, сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня.

По его словам, украинские силовики два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. В субботу, 14 июля, представитель ДНР в СЦКК сообщал о четырех нарушениях со стороны ВСУ, хотя согласовали полностью прекратить огонь с воскресенья, 1 июля.

«Количество нарушений со стороны ВСУ составило — два раза», — отметили в ДНР.

Представитель республики в СЦКК уточнил, что при обстреле украинские силовики применили 38 боеприпасов.