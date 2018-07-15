Куба признает частную собственность

В новой конституции Кубы срок пребывания на посту для главы государства ограничится десятью годами. Кроме того, конституция признает право частной собственности.

Информацию об изменениях передает официальное издание властей страны Granma. В издании опубликован проект основного закона страны, согласно которому глава Кубы теперь сможет находиться у власти не более двух пятилетних сроков. Также в тексте документа сообщается об установлении должности президента и вице-президента республики. Должность главы государства ранее именовалась председателем Госсовета и Совета министров. Пост сейчас занимает Мигель Диас-Канель, сменивший в апреле Рауля Кастро. Granma отметила, что впервые в текст конституции включены запрет на гендерную дискриминацию и признание права частной собственности.