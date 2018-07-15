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Суда ТОФ подготавливают ко Дню ВМФ во Владивостоке
Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе — ДНР

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе — ДНР

 ЛНР трижды за сутки обстреляли украинские силовики

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9:53   15 Июля 2018
Россия

Путин: Работа металлурга всегда пользовалась особым почетом

Путин: Работа металлурга всегда пользовалась особым почетом

Российский лидер поздравил металлургов с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

В тексте поздравления Путин отметил, что работа в данной отрасли всегда пользовалась почетом и уважением. Мощные производственные комплексы появились благодаря усилиям многих поколений. В Кузбассе, Восточной Сибири и на Урале предприятия стали флагманами российской индустрии. Металлурги из этих мест внесли огромный вклад в развитие инфраструктуры в РФ.

«Заметен и вклад в оснащение армии и флота России»,  — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что деятельность сотен тысяч специалистов определяет развитие экономики России. Работа горно-металлургического сектора дает возможность реализовать крупные проекты и обеспечить обороноспособность страны.

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Автор: Павел Никифоров
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