ЛНР трижды за сутки обстреляли украинские силовики

Территория самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки трижды обстреляна украинскими силовиками. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости с ссылкой на пресс-службу народной милиции ЛНР.

Ранее контактной группой было согласовано «хлебное перемирие» с 1 июля, что стало третьей попыткой прекратить огонь с начала года. В пресс-службе также сообщили, что украинские силовики использовали гранатометы, минометы калибром 82 миллиметра, а также стрелковое оружие и вооружение БМП. Под обстрелами пострадали позиции ЛНР в районе населенных пунктов Славяносербск, Сокольники и Желобок. В общей сложности по территории самопровозглашенной республики выпустили около 15 снарядов.

В пресс-службе уточнили, что по предварительной информации, пострадавшие среди гражданского населения и военнослужащих отсутствуют. В свою очередь, представители операции объединенных сил Украины заявили, что зафиксировали 23 случая обстрела своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, в результате чего двое военнослужащих ранены. О военной атаке информирует пресс-центр операции в Facebook.

Президентом Украины Петром Порошенко подписан указ об окончании антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Это произошло 30 апреля, и позже в регионе началась операция Объединенных сил. Киев считает, что предыдущий формат операции себя исчерпал. На сегодняшний момент руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.