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Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе — ДНР

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе — ДНР

 ЛНР трижды за сутки обстреляли украинские силовики

ЛНР трижды за сутки обстреляли украинские силовики
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9:56   15 Июля 2018
Ближнее зарубежье

ЛНР трижды за сутки обстреляли украинские силовики

ЛНР трижды за сутки обстреляли украинские силовики

Территория самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки трижды обстреляна украинскими силовиками. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости с ссылкой на пресс-службу народной милиции ЛНР.

Ранее контактной группой было согласовано «хлебное перемирие» с 1 июля, что стало третьей попыткой прекратить огонь с начала года. В пресс-службе также сообщили, что украинские силовики использовали гранатометы, минометы калибром 82 миллиметра, а также стрелковое оружие и вооружение БМП. Под обстрелами пострадали позиции ЛНР в районе населенных пунктов Славяносербск, Сокольники и Желобок. В общей сложности по территории самопровозглашенной республики выпустили около 15 снарядов.

В пресс-службе уточнили, что по предварительной информации, пострадавшие среди гражданского населения и военнослужащих отсутствуют. В свою очередь, представители операции объединенных сил Украины заявили, что зафиксировали 23 случая обстрела своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, в результате чего двое военнослужащих ранены. О военной атаке информирует пресс-центр операции в Facebook.

Президентом Украины Петром Порошенко подписан указ об окончании антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Это произошло 30 апреля, и позже в регионе началась операция Объединенных сил. Киев считает, что предыдущий формат операции себя исчерпал. На сегодняшний момент руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

 

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Автор: Олег Королев
#россия #украина #лнр #политика
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