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Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе — ДНР

 ЛНР трижды за сутки обстреляли украинские силовики

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9:30   15 Июля 2018
Весь мир

Эдинбург потратил более шести миллионов долларов на безопасность Трампа. Шотландцы негодуют

Эдинбург потратил более шести миллионов долларов на безопасность Трампа. Шотландцы негодуют

Шотландия, чтобы обеспечить безопасность президента США Дональда Трампа во время его визита в Великобританию, потратила более пяти миллионов фунтов (6,6 миллионов долларов). Об этом сообщило издание Daily Mail.

Жители региона возмущены такими растратами. В соцсетях негодуют, что налогоплательщикам придется возместить расходы.

Трамп в Великобритании жил в собственном отеле Trump Turnbery. На выходных он играл в гольф. У отеля прошел митинг противников действующего президента США. Мероприятие собрало несколько тысяч человек. Для обеспечения безопасности Лондон стянул сюда полицейских, которые фактически взяли здание в кольцо.

Усилить меры безопасности пришлось в Эдинбурге и Глазго — в этих городах тоже состоялись акции протеста. Порядок за время визита Трампа обеспечили более пяти тысяч полицейских.

Шотландцы предложили выставить счет Вашингтону за отдых главы Белого дома. Глава британского Казначейства Элизабет Трасс обещала компенсировать расходы, которые понес Эдинбург.

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Автор: Павел Никифоров
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