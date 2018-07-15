Финская газета опубликовала открытое письмо Путину и Трампу

В понедельник, 16 июля, в Хельсинки пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо-обращение к политикам. Текст можно прочитать на трех языках: финском, русском и английском.

Авторы письма напомнили, что подобные встречи лидеров сверхдержав в Финляндии проходят не в первый раз. Часто случалось так, что перед переговорами царила напряженная атмосфера, но после политики расставались «с улыбками на лицах». В СМИ считают, что этому есть объяснение — так называемый «Дух Хельсинки».

Прогнозировать итоги встречи в этот раз сложно. Газета надеется, что Трамп и Путин не станут решать вопросы Европы без европейских лидеров. Также издание отметило, что никто не выигрывает из-за ухудшающихся отношений Москвы и Вашингтона. Встреча в Хельсинки важна, даже не смотря на все сложности.