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 ЛНР трижды за сутки обстреляли украинские силовики

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8:59   15 Июля 2018
Весь мир

Финская газета опубликовала открытое письмо Путину и Трампу

Финская газета опубликовала открытое письмо Путину и Трампу

В понедельник, 16 июля, в Хельсинки пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо-обращение к политикам. Текст можно прочитать на трех языках: финском, русском и английском.

Авторы письма напомнили, что подобные встречи лидеров сверхдержав в Финляндии проходят не в первый раз. Часто случалось так, что перед переговорами царила напряженная атмосфера, но после политики расставались «с улыбками на лицах». В СМИ считают, что этому есть объяснение — так называемый «Дух Хельсинки».

Прогнозировать итоги встречи в этот раз сложно. Газета надеется, что Трамп и Путин не станут решать вопросы Европы без европейских лидеров. Также издание отметило, что никто не выигрывает из-за ухудшающихся отношений Москвы и Вашингтона. Встреча в Хельсинки важна, даже не смотря на все сложности.

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Автор: Павел Никифоров
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