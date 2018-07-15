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Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе — ДНР

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе — ДНР

 ЛНР трижды за сутки обстреляли украинские силовики

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8:39   15 Июля 2018
Весь мир

Трамп назвал королеву Великобритании потрясающей женщиной

Трамп назвал королеву Великобритании потрясающей женщиной

По словам американского лидера, королева Великобритании Елизавета II обладает остроумием и проницательностью. Слова Дональда Трампа привело издание Daily Mail.

Американский лидер стал 12-м главой Белого дома, кто лично встречался с королевой Великобритании. Традицию начал Гарри Трумэн, 33-й президент США. Не виделся с Елизаветой II только Линдон Джонсон. Трамп отметил, что его покойная мать Мэри Энн Трамп была поклонницей королевы.

«Потрясающая женщина. Столько энергии и остроумия. Большая честь встретиться с ней»,  — заявил президент США.

Политика ранее раскритиковали за видео, появившееся в сети, где Трамп оттеснил королеву Великобритании в сторону. На кадрах видно, как глава Белого дома шел перед монаршей особой, которая пыталась обойти президента. После Трамп остановился и преградил дорогу Елизавете II. Многие пользователи сочли, что политик грубо нарушил правила этикета.

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Автор: Павел Никифоров
#великобритания #сша #политика #трамп #весь мир #елизаввета ii
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