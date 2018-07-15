Туск: Трамп испытывает меньше восторга по Украине

Об этом глава Евросовета Дональд Туск заявил в эфире польского телеканала TVN24.

В нескольких беседах с американским лидером Дональдом Трампом стало известно, что президент испытывает меньше восторга по Украине. К Трампу пришло понимание мотивов Москвы по Киеву.

На саммите G7, прошедшем в июне, глава Соединенных Штатов заявил, что полуостров Крым принадлежит России, так как там живут русскоговорящие граждане. Трамп подверг сомнению необходимость финансирования Киева и подчеркнул, что Украина находится в лидерах по коррумпированности среди других государств.

В текущем месяце президента США сообщил, что «не дал бы» воссоединиться Крыму с Россией, будь он главой Белого дома в 2014 году. Виновным он считает прошлого лидера страны Барака Обаму.

В 2014 году в Крыму прошел референдум, по итогам которого более 96% граждан выразили желание вернуться в состав РФ. Москва не раз подчеркивала, что местные жители приняли решение путем демократии, а сам процесс соответствует демократическим нормам. Киев до сих пор считает территорию своей и заявляет, что полуостров «временно оккупирован».