Палестина выпустила по Израилю около ста ракет и мин

Палестинские боевики выпустили за субботу по территории Израиля около 100 ракет и мин, из которых более 20 удалось перехватить.

Об этом рассказал командующий ПВО Израиля генерал Цвика Хаймович на брифинге для иностранной прессы.

Продолжающийся с ночи обмен ударами военнослужащие считают наиболее масштабной эскалацией за четыре года, которые прошли со времен последней крупной силовой операции против боевиков из сектора Газа. По его словам, именно перехваченные израильскими силами снаряды представляли непосредственную угрозу для городов и объектов военной инфраструктуры страны.